Жители Татарстана в октябре смогут увидеть метеорный поток Дракониды

В начале следующего месяца жители Татарстана смогут наблюдать очередной метеорный поток — Дракониды. Он достигнет максимума активности в ночь с 8 на 9 октября, сообщается на сайте Московского планетария.

Дракониды — это метеорный поток, видимый ежегодно с 6 по 10 октября и связанный с кометой 21P / Джакобини — Циннера. Название потока происходит от созвездия Дракон, в котором находится его радиант (точка на небе, откуда, как кажется наблюдателю, вылетают метеоры — прим. Т-и).

«Метеоры Драконид красноватые и очень медленные, эта характеристика помогает отделить подлинные метеоры потока от случайных <…>», — отмечают астрономы.

Предполагается, что в текущем году этот метеорный поток достигнет пика активности 9 октября около 10 часов утра по московскому времени. Поэтому проявления звездопада будут всего заметнее ближе к рассвету 9-го числа.

Согласно прогнозу Международной метеорной организации, ожидается от 5 до 15 метеоров в час (иногда происходят всплески до 100–400 метеоров в час). Наблюдать метеоры Драконид лучше всего будет в предутренние часы над северо-западным горизонтом в районе с ясным темным небом.