«Казань действительно дорогой город»: как подросли цены на квартиры за год

Рынок недвижимости в 2024 году настигла волна катаклизмов. Рыночные ипотечные ставки стали неподъемными, льготную программу на покупку жилья под 8% свернули, а и так уже огромные ценники «распухли» до заоблачных значений. Разбираемся вместе с экспертами, сколько сегодня стоят квартиры в Казани и что будет с ценами на недвижимость в 2025 году.





В столице Татарстана по итогам минувшего года зафиксировали одно из наиболее заметных увеличений медианной цены на квадрат «первички» среди городов-миллионников

Фото: © «Татар-информ»

Больше всего за 2024 год ценник вырос на «однушки»

Рост цен на новые квартиры в Казани в минувшем году стал одним их наиболее высоких среди городов-миллионников. К ценнику 2023 года прибавилось еще 13,9%, и теперь квадратный метр стоит в среднем 223 тысячи рублей, рассказал «Татар-информу» коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

«При этом рост стоимости квадратного метра оказался в пределах инфляционных ожиданий. Казань также вошла в десятку городов, где в 2024 году выросли объемы ввода нового жилья. В столице республики ввели 480 тыс. кв. м, что на 7% больше показателей прошлого года, когда в городе было введено около 440 тыс. «квадратов». Казань остается в списке городов с самыми дорогими квадратными метрами на первичном рынке после Москвы (364 тыс. рублей за кв. м) и Санкт-Петербурга (250 тыс. рублей за кв. м)», – отметил собеседник информагентства.

Больше всего ценник вырос на «однушки» и студии до 32 квадратов. Стоимость квадратного метра в таких квартирах в Казани составила около 240 тыс. рублей, сообщается в исследовании портала «Мир квартир». Динамика за год – плюс 22%.

«Наиболее активно рост цен шел в первой половине года, когда действовала безадресная программа льготной ипотеки. На рост спроса повлияли ограничения на площадь малогабариток в новостройках, которые были установлены в некоторых регионах. Там, где официального запрета еще нет, действует запрет негласный либо застройщики сами на всякий случай не рискуют проектировать студии площадью менее 28 кв. м. Так что в наступившем году средняя площадь квартир определенно вырастет. Тем не менее пока малогабариток на рынке много, и за год их предложение в среднем по стране выросло на 26%», – отметил генеральный директор портала Павел Луценко.

Больше всего ценник вырос на «однушки» и студии до 32 квадратов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Взять ипотеку сегодня можно под 24-29,7%

Медианная стоимость однокомнатной квартиры в Казани, по данным «Яндекс Недвижимости», в конце года составляла 9,1 млн рублей. «Двушки» в новостройках в среднем можно было купить за 12,1 млн, а вот за «трешку» нужно было выложить 15,8 млн рублей. Отметим, что цены отличаются в зависимости от конкретного жилого комплекса, района, инфраструктуры и других факторов.

Возможность купить квартиру за наличные есть далеко не у всех. Однако учитывая ипотечные ставки, которые держатся сегодня на рынке недвижимости, сумма с процентами в итоге оказывается просто космической. По данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), взять ипотеку сегодня можно под 24-29,7% годовых.

Вторичное жилье за год в среднем подросло в цене на 14,8% Фото: © «Татар-информ»

Интерес ко «вторичке» в столице Татарстана снизился

Вторичное жилье за год в среднем подросло в цене на 14,8%. «Квадрат» в декабре стоил около 172 тыс. рублей, сообщили в «Яндекс Недвижимости». «Однушки» на «вторичке» месяцем ранее можно было приобрести за 7 млн, «двушки» – за 9,3 млн, а «трешки» – за 13,1 млн рублей.

«На вторичном рынке Казань также остается в топе городов с самыми дорогими квадратными метрами после Москвы (338 тыс. рублей за кв. м) и Санкт-Петербурга (206 тыс. рублей за кв. м). Средний рост стоимости метра на 14,8% оказался самым значительным среди всех городов-миллионников. В остальных мегаполисах годовая динамика стоимости метра готового жилья находилась в диапазоне от 1,1% до 9,9%», – рассказал «Татар-информу» Евгений Белокуров.

К концу года также увеличились сроки экспозиции «вторички», то есть время продажи, а продавцы стали делать хорошие скидки.

«В совокупности эти факторы говорят о временном снижении интереса к рынку вторичного жилья. Это связано с ростом уровня ключевой ставки, который начался в прошлом году. Также стагнация на вторичном рынке связана с переходом части продавцов и потенциальных покупателей в сегмент долгосрочной аренды», – отметил эксперт.

Ценник на аренду «однушек» оказался вдвое выше официальной инфляции

Вырос ценник и на съем жилья. Медианная стоимость долгосрочной аренды квартир в столице Татарстана составила почти 50 тыс. рублей. За год ставка увеличилась на 24,3%, отметил руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков. При этом однокомнатные в Казани выросли в цене на 33,3% – до 40 тыс., двухкомнатные – на 25%, до 50 тыс., трехкомнатные – на 17,2%, до 80 тыс. рублей.

В «Циан. Аналитике» фиксируют рост аренды «однушек» на 19% – до 32 тыс. рублей за месяц. Эксперт сервиса Елена Бобровская подчеркнула, что рост ставок аренды однокомнатных квартир по итогам года оказался в два раза выше инфляции (в ноябре официальная инфляция состалвяла 8,9%, данные за декабрь ЦБ РФ еще не опубликовал). При этом резкий скачок был заметен с июля по сентябрь, а с октября до конца года на рынке происходила корректировка цен.

Среди основных причин роста ценника на съем жилья помимо перетока покупателей из сегмента «вторички» эксперты называют также вывод на рынок инвестиционных квартир в современных проектах.

«Это жилье в новостройках, которое было куплено в период «ипотечного бума» исключительно под сдачу. В течение 2024 года они постепенно вводились в эксплуатацию и по мере их подготовки – проведения ремонта, обустройства – часть из них переходила в сегмент съемного жилья. Собственники инвестиционной недвижимости стараются профессионально подходить к подготовке квартиры для аренды <…> Такие инвестиционные лоты обычно сдаются дороже, чем, например, квартиры из старого жилого фонда и современного массового сегмента. Это влияет на медианный показатель в городе в целом», – прокомментировал «Татар-информу» Роман Жуков.

Потенциала для повышения цен пока нет

Рынок недвижимости продолжает адаптироваться к новым условиям, поэтому в ближайшей перспективе эксперты не ожидают резких колебаний цен как в первичном, так и во вторичном сегментах.

«Мы предполагаем, что в течение 2025 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках будет немного снижаться, а ценовой разрыв между первичной и вторичной недвижимостью сократится. Сегодня основной объем предложения на рынке – это те проекты, которые были заложены еще 2-3 года назад в прежних условиях ипотечного кредитования. Однако в будущих проектах мы можем увидеть изменение характеристик в разных классах. Также вероятен рост популярности других моделей сделок – рассрочек, субсидированных ипотек от девелоперов, специальных предложений и акций, которые отчасти помогают сохранять спрос на рынке первичного жилья», – считает Евгений Белокуров.

На рынке готового жилья в 2025 году эксперты тоже не ждут ощутимых распродаж Фото: © «Татар-информ»

На рынке готового жилья в 2025 году эксперты тоже не ждут ощутимых распродаж. Однако при этом отмечают, что в нынешних условиях и потенциала для повышения цен на «вторичку» со стороны продавцов нет.

«Казань действительно дорогой город. Прежде всего потому, что она правильно развивается и выставляет ряд требований для застройщиков, которые влияют на качество будущей жизни горожан. Это в том числе паркинг, школы, благоустройство, подъездные пути. Соответственно, уровень жилых комплексов растет. Поэтому квадратный метр у нас такой дорогой. В других регионах требований может быть меньше, но Татарстан заботится о своем развитии, уделяет особое внимание загруженности локаций. Есть регионы, где дома растут друг на друге, качество строительства сильно отстает от нашего, там может быть жилье и дешевле», – заметила в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» президент Гильдии риелторов Татарстана Анастасия Голяшева.