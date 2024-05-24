Жители Татарстана стали чаще жаловаться на работу УК и начисления платы за ЖКУ

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За период с сентября 2023 по май 2024 год Госжилинспекция Татарстана получила 14 748 жалоб на некачественное предоставление услуг, в более чем половине случаев обращения касались содержания общедомового имущества в многоквартирных домах. Выросло число жалоб относительно работы УК и расчета стоимости ЖКУ. Об этом на заседании Кабмина РТ, посвященном итогам отопительного периода 2023/2024 года, сказал Премьер-министр Алексей Песошин.

«Выросло количество обращений по вопросам деятельности управляющих организаций, по начислениям платы за коммунальные услуги. Так, в Государственной информационной системе РТ „Народный контроль“ в течение отопительного сезона по направлению ЖКХ опубликовано 6 627 уведомлений, по 5 635 приняты меры, по вопросам качества оказания услуги по теплоснабжению опубликовано 822 уведомления, решено 779 уведомлений», — передает пресс-служба Раиса РТ.

Как сообщил на заседании министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, продолжительность прошедшего отопительного периода в Татарстане составила 253 дня – это 2/3 календарного года. Министр назвал подготовку к сезону 2023/2024 самой успешной за последние 10 лет.

В заседании приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов.