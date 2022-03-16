Жители Татарстана смогут задать вопросы об участии в программе догазификации

Горячая линия по вопросам реализации программы догазификации пройдет завтра, 18 марта, с 14.00 до 16.00 в Общественной палате РТ. Жителям республики расскажут, как можно стать участником программы, принципы, на которых она реализуется, кто может рассчитывать на льготы и в каких объемах.

Граждане могут отправить свои обращения по теме горячей линии через интернет-приемную Общественной палаты РТ до 18 марта. Обратиться также можно в день приема с 14.00 до 16.00 по телефону горячей линии 8(800)350-44-72.

На вопросы ответят работники Министерства промышленности и торговли РТ, Министерства труда, занятости и социальной защиты республики и ООО «Газпром трансгаз Казань».

По показателям газификации, которые составляют 99,6%, Татарстан занимает лидирующее положение среди регионов России. В то же время республика прирастает новым жильем, участками застройки, где программа может развиваться и дальше.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в республике образован региональный штаб по догазификации. Его возглавил Президент РТ Рустам Минниханов.

Программа социальной газификации реализуется в стране по поручению Президента России Владимира Путина.

