В Татарстане создан штаб по догазификации

В Татарстане образован региональный штаб по догазификации, соответствующее распоряжение подписал Президент РТ Рустам Минниханов.

Штаб создан для координации органов государственной власти, местного самоуправления, оператора проекта – компании «Газпром трансгаз Казань» и других заинтересованных организаций.

Возглавил штаб Рустам Минниханов.

Ранее сообщалось, что в программу социальной догазификации на 2021-2023 годы включены 9,3 тыс. домовладений. Объем затрат оценивается в 3,9 млрд рублей. Для населения догазификация – подведение газа к границам участка – будет бесплатной. В текущем году планируется догазифицировать 8,5 тыс. домов.

Программа социальной газификации реализуется по поручению Президента России Владимира Путина.