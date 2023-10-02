Жители Татарстана смогут увидеть звездопад Ориониды

Метеорный поток Ориониды на фоне Млечного пути

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Во второй половине октября жители Татарстана смогут наблюдать метеорный поток Ориониды. Он достигнет максимума активности в ночь с 21 на 22 октября, сообщается на сайте Московского планетария.

Ориониды — это метеорный поток, видимый ежегодно с 2 октября до 7 ноября и вызываемый шлейфом частиц, оставленных кометой Галлея (этот же рой метеоров встречается с Землей в мае, вызывая более интенсивный звездопад Эта-Аквариды — прим. Т-и).

Название потока происходит от созвездия Орион, где находится его радиант (точка на небе, откуда, как кажется земному наблюдателю, вылетают метеоры — прим. Т-и). На пике активности Ориониды дают до 20 метеоров в час, они врезаются в земную атмосферу на скорости около 66 км/с.

«Метеоры Орионид достаточно быстрые, обычно они имеют белый цвет, но иногда среди них попадаются и красные, сине-зеленые, желтые и оранжевые метеоры <…>», — поясняют исследователи.

Наблюдать поток можно будет при ясной погоде с местной полуночи и до рассвета над юго-восточным горизонтом. Максимум активности окажется достигнут примерно в 3.00 по московскому времени 22 октября. Луна этому не помешает, так как 21 октября она зайдет за горизонт после 21.00.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в начале октября жители Татарстана смогут наблюдать метеорный поток Дракониды. Его частицы, отмечают астрономы, «красноватые и очень медленные».