Жители Татарстана смогут увидеть пик Октябрьских Камелопардалид

Персеиды в 2023 году под Казанью

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В ночь с 5 на 6 октября жители Татарстана смогут увидеть пик одного из малых звездных потоков осени – Октябрьских Камелопардалид. Об этом рассказал научный руководитель Астрономической обсерватории имени В. П. Энгельгардта Казанского федерального университета Юрий Нефедьев, сообщает пресс-служба вуза.

Во время пика этого звездопада можно наблюдать примерно пять метеоров в час. При этом порождающее данный поток небесное тело до сих пор не обнаружено, констатировал ученый.

«Орбитальные параметры метеорного потока указывают на то, что таким родительским телом могла бы стать долгопериодическая комета. Тем не менее ни одну из известных комет и ни один из астероидов до сих пор не определили как первоисточник Октябрьских Камелопардалид», – объяснил он.

Как ясно из названия звездопада, его радиант (точка на небе, откуда, как кажется наблюдателю, вылетают метеоры – прим. Т-и) находится в созвездии Жирафа. В этом же созвездии находится радиант другого метеорного потока – образованных кометой 209P/LINEAR Майских Камелопардалид.

Профессор КФУ обратил внимание на то, что условия условия для наблюдения звездного потока в предстоящую ночь окажутся достаточно хорошими. Убывающий серп Луны со временем опустится за горизонт, и свет от него не будет мешать любителям асторономии.

«Наиболее плотная часть метеорного потока располагается впереди метеорного облака, и поэтому возможны кратковременные периоды активности падающих звезд», – проинформировал Нефедьев и посоветовал наблюдать звездный дождь за городом, вдалеке от искусственного освещения, с 11 часов ночи до 3 часов утра.

Октябрьские Камелопардалиды – лишь второй из малых метеорных потоков второго месяца осени. Пик Дневных Секстантид пришелся на 1 октября, но впереди еще Дельта-Ауригиды с пиком 11-го числа, Южные Тауриды с пиком 13-го числа, Эпсилон-Геминиды с пиком 18-го числа и Лео Минориды с пиком 24-го числа. Впрочем, не все из них будут доступны для наблюдения в Татарстане.

Ожидаются также большие звездные потоки – Дракониды с пиком 8 и 9 октября и Ориониды с пиком 21 октября.

Исследователь также упомянул два сближения Луны с планетами, которые произойдут сегодня и завтра. Так, 5 октября Марс окажется рядом с Луной, а 6 октября с ней сблизится Юпитер. Пятая планета от Солнца в утренние часы будет наблюдаться как яркая точка ниже Марса и Луны, ближе к горизонту.

«Утром 6 октября Юпитер станет самой яркой планетой рядом с Луной. Причем все три упомянутых небесных объекта станут лучше всего видимыми в Северном полушарии», – заметил астроном, уточнив, что самая большая планета Солнечной системы будет видна в созвездии Льва, совсем близко от лунного диска.