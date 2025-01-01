Жители Татарстана смогут увидеть первый в новом году звездопад — Квадрантиды

Квадрантиды в 2009 году

Фото: Wikipedia.org / Brocken Inaglory

В ночь с 3 на 4 января жители Татарстана и других регионов России смогут наблюдать за первым в новом году звездным потоком — Квадрантидами. Об этом сообщает Московский планетарий.

Квадрантиды начались еще в декабре и будут наблюдаться до 12 января, но именно 3-4 января произойдет пик активности метеорного потока. Его максимум достигает 120 падающих звезд в час — «это один-два метеора в минуту при ясном небе», отмечают российские астрономы. Вместе с тем NASA прогнозирует, что на этот раз плотность Квадрантид составит в среднем от 20 до 30 метеоров в час.

«Ожидается, что пик активности метеоритного потока придется примерно на 19.00 по московскому времени 3 января 2025 года, поэтому наилучшие условия для наблюдения при безоблачной погоде будут сразу после захода Солнца 3 января», — замечают российские исследователи.

Фото: planetarium-moscow.ru

Условия для наблюдения Квадрантид в 2025 году будут благоприятными на всей территории РФ. Новолуние пришлось на новогоднюю ночь, Луна постепенно растет, но тонкий месяц никак не помешает любителям астрономии. Смотреть нужно будет в сторону северо-восточного горизонта небе.

Источником Квадрантид кажется созвездие Волопаса (радиант находится под ручкой Ковша Большой Медведицы). Однако их название происходит от созвездия Стенного Квадранта, которое в современной астрономии не используется.

Считается, что происхождение метеорного потока связано с небольшим (около 3 километров в поперечнике) астероидом (196256) 2003 EH1, открытым в 2003 году. Это отличает Квадрантиды от большинства других звездных дождей, источниками которых являются кометы. Возможно, 2003 EH представляет собой выродившуюся комету.