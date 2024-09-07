Жители Татарстана смогут рассмотреть Сатурн во всех подробностях

Изображение: пресс-служба Московского планетария

В воскресенье, 8 сентября, Сатурн окажется в точке противостояния с Солнцем. Вторую по размерам планету в Солнечной системе можно будет рассмотреть во всех подробностях, сообщает пресс-служба Московского планетария.

Противостоянием планет называют такую конфигурацию небесных тел, когда их центры оказываются точно на одной прямой, а Земля находится между Солнцем и планетой.

Подобные моменты лучше всего подходят для наблюдения планет от Марса до Нептуна и астероидов, потому что во время противостояния небесное тело находится на минимальном расстоянии до Земли, а его диск полностью освещен Солнцем.

«Противостояния Сатурна происходят ежегодно и повторяются раз в 378 дней. <...> В день противостояния, 8 сентября 2024 года, Сатурн будет находиться на расстоянии 8,66 астрономической единицы <...> (более 1,29 млрд километров — прим. Т-и) от Земли», — пояснили ученые.

Сатурн будет находиться в противостоянии с Солнцем в 7.27 утра по московскому времени 8 сентября. Блеск планеты достигнет почти нулевой звездной величины (+0,57m), а видимый диаметр планеты составит 19,2 угловые секунды.

Находясь в созвездии Водолея, Сатурн будет виден большую часть ночи на воскресенье (в Москве — приблизительно с 20.00 7-го числа до 5.00 8-го числа). Высшей точки на небе он достигнет в полночь по местному времени.

Руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман объяснила ТАСС, что наблюдать сближение Сатурна с Землей можно будет еще в течение примерно месяца после 8 сентября.