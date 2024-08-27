Жители Татарстана смогут увидеть парад из шести планет

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Утром в среду, 28 августа, жители Татарстана смогут увидеть так называемый парад планет. Его образуют Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун и Сатурн, которые окажутся по одну сторону от Солнца. Об этом рассказал директор Астрономической обсерватории имени В. П. Энгельгардта, профессор кафедры астрономии и космической геодезии Института физики КФУ Юрий Нефедьев, сообщает пресс-служба вуза.

«Парадом планет (такого термина у астрономов нет) обычно называют конфигурацию планет, когда они оказываются с одной стороны от Солнца. При этом они могут находиться в разных частях небесной сферы, а не выстраиваются в одну линию по направлению от Земли, как думают многие», — подчеркнул исследователь.

При этом профессор Казанского федерального университета обратил особое внимание на то, что ничего необычного в параде планет нет, подобная конфигурация небесных тел «повторяется уже миллиарды лет и, разумеется, никакого влияния на нашу жизнь не оказывает».

Уже сегодня, 27 августа, после 21 часа можно будет наблюдать Сатурн и Нептун. Желающим увидеть находящиеся далеко от Земли Нептун и Уран Нефедьев рекомендовал использовать оптические приборы — телескоп или мощный бинокль.

Утром 28 августа в восточной части небесной сферы будут видны Меркурий, Марс, Юпитер и Уран, а в юго-западной — Нептун и Сатурн. Все эти планеты будут находиться по одну сторону от Солнца, в секторе примерно 160 градусов.

Сложнее всего будет разглядеть Меркурий, который располагается очень близко к Солнцу и при восходе виден низко у горизонта, из-за чего теряется в ярких солнечных лучах. «Его смогут увидеть только профессионалы, обладающие соответствующим оборудованием. Виден он будет в районе 4 часов утра очень недолго», — пояснил ученый.

Астроном посоветовал сконцентрировать свое внимание на трех планетах — Сатурне, Юпитере и Марсе, наблюдать которые будет легче всего. По его мнению, наибольший интерес из этих небесных тел вызывает Сатурн, у которого можно будет увидеть его кольца.

Чтобы найти Сатурн, Юрий Нефедьев предложил отыскать на небе созвездие Водолея, вблизи которого окажется эта планета. Остальных участников парада планет следует искать в области созвездия Тельца. Поможет увидеть их и убывающая Луна — естественный спутник Земли также будет рядом с этим созвездием, уточнил он.