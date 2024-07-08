Жители Татарстана смогут посмотреть телемарафон «Вступай в армию Победы!»

15 июля по ТВ покажут 12-часовой телемарафон «Вступай в армию Победы!». Трансляция пройдет с 08:00 до 20:00. На самом телемарафоне побывают десятки гостей: они расскажут татарстанцам о контрактной службе и мерах поддержки. Все подробности можно будет увидеть на телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета».

Прямые включения ожидаются из Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска, Мамадыша, Лениногорска и Зеленодольска. Также в рамках телемарафона татарстанцам покажут кинокартины из цикла «Наши Герои» и репортажи журналистов прямо из зоны СВО. Отметим также, что в данном телемарафоне примут участие мэр Автограда Наиль Магдеев и замглавврача РКБ Михаил Бурмистров.

Своими историями поделятся семьи бойцов СВО, Герои России, бойцы именных батальонов Татарстана. Помимо этого, жители Татарстана смогут послушать интервью волонтеров, которые придут вместе с фронтовыми котами, и расскажут, где их готовят, какие боевые задачи они выполняют.

Отметим, что трансляцию можно будет также послушать. Для этого в вышеупомянутую дату и время следует подключиться к «Болгар радио». Трансляцию можно будет посмотреть не только напрямую по ТВ, но и в официальной группе ТНВ в «ВКонтакте» и на сайте TNV.RU.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.