Жители Татарстана смогут посмотреть фильм, показанный в память о Мостюкове

фото: скриншот фильма

В воскресенье, 7 июля, жители Татарстана смогут посмотреть фильм из цикла «Орденоносцы» «Совершенно секретный Мостюков». Напомним, картину сняли еще в 2009-м.

Данное художественное произведение покажет телеканал «Татарстан - новый век» (ТНВ). Начало показа в 17.30

Напомним, советского ученого и общественного деятеля не стало 6 июля. Он умер в возрасте 96 лет. Из-за разработок, над которыми трудился мастер, его жизнь долгие годы была засекречена. Отметим, что мужчина является одним из создателей системы радиолокационного опознавания «свой-чужой».