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Происшествия
27 апреля 2022  17:06
Полина Шевчук

Жители Татарстана публикуют в соцсетях фотографии выпавшего града

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Жители Татарстана публикуют в соцсетях фотографии выпавшего града

В соцсетях жители Татарстана стали публиковать фотографии выпавшего града.

Так, по утверждению автора фото, сильный град прошел в Камско-Устьинском районе республики. На фото видно, что градины размером с мелкий горох.

 

Фото: © соцсети

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на республику надвигается непогода. По прогнозам синоптиков, в Татарстане ожидаются ливни, гроза, град и сильный ветер.

 

Фото: соцсети

В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция республики советует водителям отложить поездки за пределы населенных пунктов.
 

#град #ливень #гроза
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