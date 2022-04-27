Жители Татарстана публикуют в соцсетях фотографии выпавшего града

В соцсетях жители Татарстана стали публиковать фотографии выпавшего града.

Так, по утверждению автора фото, сильный град прошел в Камско-Устьинском районе республики. На фото видно, что градины размером с мелкий горох.

Фото: © соцсети

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на республику надвигается непогода. По прогнозам синоптиков, в Татарстане ожидаются ливни, гроза, град и сильный ветер.

Фото: соцсети

В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция республики советует водителям отложить поездки за пределы населенных пунктов.

