ГИБДД Татарстана просит водителей отложить поездки за город в грядущую непогоду

По прогнозам синоптиков, 27 апреля на территории Татарстана и в Казани ожидаются гроза, град, ливни и сильный ветер порывами до 24 м/с.

В связи с ухудшением погодных условий, Госавтоинспекция Татарстана просит водителей отложить поездки за пределы населенных пунктов. Если гроза застала в пути, необходимо сбросить скорость, избегать необдуманных и резких маневров, особенно связанных с выездом на полосу встречного движения.

Водителю и пассажирам обязательно пристегиваться ремнями безопасности. А детей в машине перевозить в автокреслах.

Пешеходам также стоит быть предельно внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения.

«Напоминаем о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения и призываем участников дорожного движения быть крайне внимательными и осторожными», – подчеркнули в ГИБДД республики.

