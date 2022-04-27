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Происшествия
27 апреля 2022  16:37
Полина Шевчук

ГИБДД Татарстана просит водителей отложить поездки за город в грядущую непогоду

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По прогнозам синоптиков, 27 апреля на территории Татарстана и в Казани ожидаются гроза, град, ливни и сильный ветер порывами до 24 м/с.

В связи с ухудшением погодных условий, Госавтоинспекция Татарстана просит водителей отложить поездки за пределы населенных пунктов. Если гроза застала в пути, необходимо сбросить скорость, избегать необдуманных и резких маневров, особенно связанных с выездом на полосу встречного движения.

Водителю и пассажирам обязательно пристегиваться ремнями безопасности. А детей в машине перевозить в автокреслах.

Пешеходам также стоит быть предельно внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения.

«Напоминаем о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения и призываем участников дорожного движения быть крайне внимательными и осторожными», – подчеркнули в ГИБДД республики.
 

#непогода #ливень #град #гибдд рт
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