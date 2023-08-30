Жители Татарстана приготовили 500 пакетов с душистыми чаями для участников СВО

Фото: Чулпан Хикматуллина

Жители села Ямурзино из Агрызского района Татарстана собирают травяные чаи для бойцов спецоперации. Расфасовано уже более 500 пакетов, которые в ближайшее время отправятся в зону СВО.

Так местные жители вносят свой маленький вклад в общую победу, даря бойцам свою любовь и поддержку.

Заведующая клубом, координатор волонтерского движения в Ямурзино Чулпан Хикматуллина поделилась, что жители села сами собирают и готовят душистые травяные чаи из целебных растений. Затем их отправят бойцам вместе с гуманитарным грузом.

«Такие ароматные сборы не только хорошо согревают, но еще укрепляют иммунитет и насыщают организм витаминами. Всю душу и силы мы вкладываем в это общее дело для того, чтобы приблизить нашу общую победу. Приятно будет там, где-то в сыром окопе, открыть этот пакетик, вдохнуть аромат с родной земли этого чая. А когда заваришь этот чай, то понятно, вспомнишь и дом родной, и маму», — отметила волонтер.

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