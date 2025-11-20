Жители Татарстана получили доступ к цифровому помощнику Почты России в MAX

Жители Татарстана теперь могут обращаться в Почту России онлайн через российский мессенджер MAX. С помощью новой цифровой платформы контакт-центр почтового оператора обрабатывает текстовые сообщения от физических и юридических лиц, обеспечивая удобное и оперативное взаимодействие. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Директор блока по управлению онлайн-каналами Почты России Дахир Семёнов отметил, что за последние три месяца число сообщений клиентов через социальные сети и мессенджеры почти удвоилось. «Клиенты все чаще пишут нам сообщения в соцсетях и мессенджерах», – сказал он.

Для упрощения общения с клиентами был создан специальный помощник – бот в мессенджере MAX. Бот помогает отправить письмо или посылку, записаться в отделение или вызвать курьера. При необходимости сообщение сразу передается живому сотруднику контакт-центра, пояснил Семёнов.

Новая платформа объединяет все онлайн-каналы Почты России – сайт, мобильное приложение, а также чаты в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Интеграция с мессенджером MAX позволяет оператору оставаться на связи с клиентами через популярный отечественный сервис, что повышает удобство и скорость обслуживания.

Ранее стало известно, что МАХ преодолел отметку в 55 млн пользователей. В Татарстане уже более 61% домовых чатов переведены в национальный мессенджер.