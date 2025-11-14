Мессенджер MAX преодолел отметку в 55 млн пользователей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Национальный мессенджер МАХ преодолел отметку в 55 млн пользователей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Среднесуточная аудитория в ноябре составила более 22,1 млн человек, при этом рекорд был зафиксирован 6 ноября – 25,6 млн пользователей за сутки.

С момента запуска платформы пользователи отправили свыше 4,4 млрд сообщений, совершили более одного миллиарда звонков и записали 43 млн видеокружков. На платформе зарегистрированы более 16 тыс. авторов каналов.

Более пяти тысяч магазинов сетей внедрили технологию подтверждения возраста через цифровой ID в МАХ. Это позволяет покупателям товаров категории 18+ на кассах самообслуживания обходиться без кассира: достаточно отсканировать QR-код в приложении и оплатить покупку.

23 октября МАХ запустил «Платформу для партнеров», которая дает бизнесу возможность интегрировать сервисы продаж, приема платежей и поддержки клиентов. К платформе уже присоединились более 7 тыс. компаний.