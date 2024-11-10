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Общество 10 ноября 2024 21:07

На Солнце произошла мощная вспышка, которая может привести к магнитным бурям

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На солнце произошла вспышка, которая по своей мощности была близка к классу Х. Вспышку зафиксировали ученые Института прикладной геофизики, пишет ТАСС.

Уточняется, что вспышка М9.5 произошла 10 ноября в 15:06 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3889 (S07E26). Она продолжалась полчаса.

Напомним, есть пять классов солнечных вспышек. Их категория зависит от мощности рентгеновского излучения. Самая слабая – класс A, самая сильная - X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность вырастает в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

#солнце #вспышка #ученые
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