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Ру Тат
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Общество
21 апреля 2022  16:38

Жители Татарстана почти 1,2 млн раз позвонили на «122» из-за коронавируса

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В контакт-центр по вопросам коронавируса по номеру «122» поступило 1 135 109 звонков от жителей Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Единая служба «122» была запущена 25 ноября 2020 года по инициативе Президента России Владимира Путина. На нее бесплатно могут позвонить абоненты всех операторов связи из любого населенного пункта республики. 

С 14 января 2021 года по номеру «122» татарстанцы могут записаться на вакцинацию от Covid-19. На сегодняшний день этой услугой воспользовались 29 614 жителей республики.

Как ранее сообщал «Татар-информ», за минувшие сутки в Татарстане зарегистрировано 244 новых случая коронавируса. Общее количество официально подтвержденных случаев заболевания в регионе достигло 142 596.

#коронавирус #горячая линия
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