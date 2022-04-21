Медики Татарстана за сутки выявили коронавирус у 244 человек

За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировано 244 новых случая COVID-19. Медики госпитализировали 55 человек, сообщили в оперштабе республики.

Наибольшее количество заболевших выявлено в Казани (109), Набережных Челнах (24) и Зеленодольском районе (19).

За сутки ковид как причина смерти подтвержден в 5 случаях. От коронавируса скончались мужчина 1952 г.р., женщины 1935, 1953, 1932, 1943 г.р.

Всего с начала пандемии зафиксировано 1958 случаев смерти от COVID-19. При этом общее количество официально подтвержденных случаев заболевания в Татарстане составляет 142 596.

Выздоровело за весь период 136 470 человек, в том числе 245 за минувшие сутки.

После запуска вакцинации от коронавируса в РТ привились 2 516 867 человек. Ревакцинировались уже 292 521 человек.