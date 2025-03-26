Жители Татарстана передали в зону СВО более тысячи единиц оружия

С августа 2024 года в рамках акции «Передай ружье и боеприпасы бойцам СВО» жители Татарстана отправили в зону спецоперации 1010 единиц оружия. При этом казанцы только за один день, 25 марта, сдали 25 охотничьих ружей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Организаторами акции выступают благотворительный фонд «Za мирное небо» и подразделение Росгвардии, запустившие ее в августе прошлого года. Ружья эффективно используются для противодействия беспилотным летательным аппаратам.

Передача оружия осуществляется в отделе лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по РТ в Казани на улице Лазарева, 16. Жители могут прибыть в указанный день без предварительной записи со своим ружьем и боеприпасами (при наличии), паспортом и разрешением на оружие. Для участия в акции необходимо оформить договор пожертвования и акт приема-передачи, на основании которых оружие будет снято с регистрационного учета.

Передать оружие можно определенному человеку, принимающему участие в СВО, или в определенную часть. После этого доверенные лица воинских частей приезжают и забирают оружие. Следующий день приема запланирован на 27 марта.