Жители Татарстана не смогут наблюдать частное затмение Солнца

Фото: Московский планетарий

Жители Татарстана не смогут увидеть частную форму солнечного затмения, которое будет наблюдаться сегодня с 14 до 15 часов по московскому времени. Об этом предупредил профессор кафедры астрономии и космической геодезии Института физики, научный руководитель Астрономической обсерватории имени В. П. Энгельгардта КФУ Юрий Нефедьев, сообщает пресс-служба вуза.

«К сожалению, на территории Татарстана данного астрономического явления видно не будет. Очень слабо его можно будет наблюдать в Йошкар-Оле. И чем дальше мы будем двигаться на северо-запад, тем четче будет затмение. Хорошо будет видно его, например, в Калининграде или Мурманске», – пояснил исследователь.

Вместе с тем Нефедьев обратил внимание на то, что нынешнее солнечное затмение повторит то, которое случилось 18 лет назад, в 2007 году (19 марта 2007 года – прим. Т-и).

«<...> все лунные или солнечные затмения повторяются с таким интервалом – он называется саросом (продолжительность сароса составляет около 18,03 тропического года – прим. Т-и). Но это не означает, что мы обязательно их увидим, так как они могут случиться в любой точке нашей планеты», – подчеркнул астроном.

«<...> ближайшее лунное затмение ожидается в сентябре, при хорошей погоде будут комфортные условия для его наблюдения», – добавил в связи с этим Юрий Нефедьев.

Солнечные затмения бывают трех видов: полные, частной формы и кольцеобразные. Во время сегодняшнего, частного, только часть диска Солнца закроется тенью Луны, а Земля войдет в лунную полутень.

Сегодняшнее затмение Солнца будет наблюдаться в Северной Америке, в акватории Атлантического океана, на северо-западе России, в Европе и на северо-западе Африки, отмечает пресс-служба Московского планетария.

В России, помимо европейской части территории страны, его можно будет увидеть в Западной Сибири. Наибольшая фаза затмения, видимая в материковой РФ, окажется видна в 14:44 по Москве на Кольском полуострове, на северо-западе Мурманской области. Общая продолжительность частичного затмения составит около четырех часов.