Ученый из КФУ рассказал, увидят ли «кровавую луну» в Татарстане

Затмение Луны в 2018 году

Фото: © «Татар-информ»

В ночь с 13 на 14 марта на небосклоне появится «кровавая Луна». Об этом рассказал «Татар-информу» профессор кафедры астрономии Казнского федерального университета Юрий Нефедьев.

«На самом деле это полное затмение луны, которое является штатной ситуацией. И Луна не становится кровавой, а окрашивается в бордовый цвет. Что же происходит? Наш естественный спутник попадает в полную тень от нашей планеты. Лучи Солнца, проходя через атмосферу Земли, смещаются в сторону красного спектра, и поэтому Луна за счет отраженного цвета становится красноватого оттенка», – объяснил профессор.

В среднем за год происходят два лунных и два солнечных затмения. Следующее лунное затмение произойдет в сентябре, и его можно будет увидеть из Татарстана. В ближайшую же ночь в республике «кровавую Луну» видно не будет.

«Если говорить про нашу страну, лунное затмение будет наблюдаться на Дальнем Востоке, на Чукотке. Но расстраиваться не нужно, в сентябре, если будет ясная погода, в Татарстане мы увидим полное затмение нашего естественного спутника», – подчеркнул Нефедьев.

Профессор добавил, что никакого влияния на метеозависимых людей «кровавая Луна» не окажет.