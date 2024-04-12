Хакеры атаковали площадку для регистрации на «Тотальный диктант»

Хакеры атаковали сайт для регистрации на «Тотальный диктант». Об этом сообщили организаторы мероприятия, подчеркнув, что по состоянию на 15:00 мск 12 апреля возможность регистрации на площадки акции не появилась.

«Продолжаются попытки атаки инфраструктуры сайта. Технические службы вторые сутки работают над устранением проблем и восстановлением корректной работы сайта акции. Организаторы признаются, что прилагают все усилия для открытия регистрации, но анонсировать конкретную дату и время не могут», - говорится в сообщении.

Уточняется, что о старте регистрации сообщат на сайте акции и в официальных группах проекта в соцсетях.

Напомним, регистрация на «Тотальный диктант» стартовала в среду, 10 апреля 2024 года в 7:00 мск. Однако уже в 7:07 мск стали поступать сообщения от пользователей, которые жаловались на невозможность зарегистрироваться на площадки по всему миру. В 7:10 пользовательская нагрузка на сайт достигла критического размера и носила признаки DDoS-атаки на сервер. Следом стали поступать сообщения о взломе сайта и появлении изменений во внешнем виде интернет-ресурса. С этого момента силы технической поддержки были брошены на увеличение мощностей сайта, поиск точки взлома, устранение его последствий и восстановление системы регистрации.

«К сожалению, это не первая атака на основной ресурс нашего проекта. С 2016 года мы практически ежегодно сталкиваемся с подобными попытками, но ситуация этого года оказалась самой масштабной. Злоумышленники, которые готовят эти акции, по понятным причинам выбирают критически важные для проекта даты: начало регистрации или день проведения Тотального диктанта. Сказать, кто и с какой целью это делает, сложно. Но вне зависимости от того, кто это делает и зачем, это вред, который наносится не только проекту, но и сотням тысяч людей по всему миру, которые ждут акцию, готовятся к ней, переживают о своих результатах. Хочу сказать единственное: акция пройдет в любом случае, чего бы это для нас ни стоило!» – прокомментировал ситуацию директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков.

Отметим, что организаторами акции в Татарстане выступают Русское национально-культурное объединение РТ вместе с Региональной молодежной общественной организацией «Центр культур и диалога» республики при поддержке Министерства по делам молодежи РТ, Минобрнауки РТ и «Казаньоргсинтез» (входит в группу СИБУР).