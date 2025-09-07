Жители Татарстана наблюдают полное лунное затмение

Фото: © «Татар-информ»

Сегодня жители Татарстана и многих других регионов России могут наблюдать лунное затмение – явление, при котором Луна проходит через конус тени, отбрасываемой Землей.

Ранее астроном, астрофизик, популяризатор науки, доктор физико-математических наук, завотделом физики и эволюции звезд Института астрономии Дмитрий Вибе в комментарии «Татар-информу» отметил, что подобные астрономические явления обычно можно наблюдать с обширных участков земной поверхности.

Фото: © «Татар-информ»

По московскому времени полная фаза затмения уже началась в 20:30 и продлится до 21:52. Начало полутеневой фазы наблюдалось в 18:28, начало частного затмения – в 19:27, а максимум явления ожидается в 21:11. В общей сложности затмение продлится 5 часов 27 минут, а полная его фаза – 1 час 22 минуты.

Затмение можно наблюдать невооруженным глазом, без специальных приборов или фильтров. В период полной фазы Луна приобретет медно-красный оттенок, что объясняется преломлением солнечных лучей в атмосфере Земли. Именно поэтому это явление часто называют «кровавой Луной».

На небе во время затмения также будет виден Сатурн.