Жители Татарстана смогут увидеть лунное затмение в сентябре

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Жители Татарстана и других регионов России смогут наблюдать лунное затмение 7 сентября. Об этом «Татар-информу» сообщил астроном, астрофизик, популяризатор науки, доктор физико-математических наук, завотделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

«7 сентября будет лунное затмение. Его будет видно на большей части территории России, в том числе в Татарстане. Вообще астрономические явления бывают видны с очень большой части земной поверхности», – сказал собеседник агентства.

Напомним, что лунным затмением называют астрономическое явление, при котором Луна входит в конус тени, отбрасываемой Землей.