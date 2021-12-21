Жители Татарстана могут проголосовать за лучший логотип Года цифровизации

В Татарстане открылось голосование за лучший логотип Года цифровизации. Выбрать лучший из десяти претендентов могут все желающие. Голосование продлится до 26 декабря.

Конкурс среди дизайнеров на разработку уникального логотипа в начале декабря запустило Министерство цифрового развития РТ. Всего было подано 265 работ со всей России, из которых независимое жюри отобрало 10 лучших проектов.

Победители будут определены по итогам народного голосования. Оставить свой голос за понравившуюся работу можно до 23.59 (время московское) 26 декабря, пройдя по ссылке.

Организаторы объявят трех победителей 27 декабря. Занявшему первое место достанется iPad Pro последней модели со стилусом, второе место — Apple iPhone 13. Третье место конкурса подразумевает в качестве приза умную колонку Яндекс.Станция Макс.

Как отмечают в Минцифры РТ, организаторы будут внимательно следить за ходом голосования и удалять накрученные голоса.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 2022 год в республике Годом цифровизации.