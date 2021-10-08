Минниханов объявил 2022 год в Татарстане Годом цифровизации

фото: пресс-служба Президента РТ

В Татарстане происходит масштабная цифровая трансформация: создаются IT-центры и образовательные заведения мирового уровня, развиваются электронные сервисы. Все это позволит сделать жизнь татарстанцев комфортнее. Такое мнение выразил Президент Татарстана Рустам Минниханов в Послании Госсовету РТ.

«Цифровизация — не самоцель. Это, в первую очередь инструмент, который дает возможность повысить качество жизни наших граждан, обеспечить их благосостояние и повышение доходов, а также конкурентоспособность бизнеса. Для дальнейшего перехода в „цифру“ нам предстоит взяться за вопросы принципиально нового уровня сложности», — сказал Минниханов.

Президент РТ поручил продолжить работу по созданию условий для доступа к коммуникациям, инфраструктуре, услугам и данным.

Рустам Минниханов обратил внимание, что цифровизация — это серьезный вызов для системы образования и подготовки кадров, поскольку она заставляет меняться, учиться новому и вести за собой других.

«Придавая большое значение роли ИТ-технологий в повышении качества жизни, следующий год объявляется в республике Годом цифровизации!» — сказал Президент Татарстана.