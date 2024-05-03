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Жители Татарстана могут приобрести 250 объектов имущества банкротов через маркетплейс
На маркетплейсе «Витрина Имущества Банкротов» опубликовано порядка 250 объектов различного имущества. Об этом «Татар-информу» сообщил глава УФНС России по РТ Марат Сафиуллин.
«Витрина имущества банкротов содержит сведения о продаже более 90 тыс. объектов по всей России. Так как мы пилотный регион, то для общего доступа открыты сообщения должников Республики Татарстан — это 250 объектов различного имущества», – рассказал Сафиуллин.
В будущем планируется постепенное открытие данных по всей России, начиная с Поволжского судебного округа.
Ранее стало известно, что в Татарстане запустили пилотный проект – маркетплейс «Витрина имущества банкротов» (ВИБ). На нем выставлены на продажу готовый бизнес, недвижимость, транспорт, земельные участки, оборудование и дебиторская задолженность. Имущество можно приобрести для себя, для ведения бизнеса и перепродажи.
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