Жители Татарстана могут приобрести 250 объектов имущества банкротов через маркетплейс

На маркетплейсе «Витрина Имущества Банкротов» опубликовано порядка 250 объектов различного имущества. Об этом «Татар-информу» сообщил глава УФНС России по РТ Марат Сафиуллин.

«Витрина имущества банкротов содержит сведения о продаже более 90 тыс. объектов по всей России. Так как мы пилотный регион, то для общего доступа открыты сообщения должников Республики Татарстан — это 250 объектов различного имущества», – рассказал Сафиуллин.

В будущем планируется постепенное открытие данных по всей России, начиная с Поволжского судебного округа.

Ранее стало известно, что в Татарстане запустили пилотный проект – маркетплейс «Витрина имущества банкротов» (ВИБ). На нем выставлены на продажу готовый бизнес, недвижимость, транспорт, земельные участки, оборудование и дебиторская задолженность. Имущество можно приобрести для себя, для ведения бизнеса и перепродажи.