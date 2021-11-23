Жители Татарстана могут принять участие в создании цифровой платформы с парками

Жителей Татарстана приглашают принять участие в создании цифровой платформы с парками. Программа развития общественных пространств РТ запускает интерактивную карту для жителей и гостей республики. Об этом сообщается в аккаунте Дирекции парков и скверов Татарстана в Instagram.

«Мы планируем запустить платформу, которая будет помощником в путешествиях и прогулках по паркам, скверам и бульварам республики. Нам важно услышать ваше мнение: что бы вы хотели увидеть на карте общественных пространств? Может, кофе-точки и велодорожки? Расположение спортивной инфраструктуры и расписание культурных мероприятий? А может, кафе для проведения семейных праздников и BBQ-зоны?» — говорится в сообщении.

Своими предложениями и идеями жители Татарстана могут поделиться в комментариях или в специальном опросе.

Так, например, глава одного из архитектурных бюро Виталий Волков, который разработал множество проектов для татарстанских парков, поделился мнением, что на этой карте нужно разместить уникальные места, такие как набережная в Муслюмово, родник «Салкын Чишма» в Балтасях, открытый бассейн в Бавлах и многие другие.

«Горы, виды, где-то быт можно посмотреть, купить местную колбасу! Это было бы интересно не только жителям Татарстана. Сколько у нас мест великолепных, но мы сами о них не знаем. А эта карта их проявит», — поделился мнением архитектор.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане потратят 1,9 млрд рублей на парки и скверы с учетом мнения жителей.