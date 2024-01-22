Жители Татарстана могут подать заявку на участие в фестивале «Молодые таланты Отечества»

Жители Татарстана могут принять участие в VIII московском международном фестивале патриотической песни и музыкального произведения детского и молодежного творчества «Молодые таланты Отечества». Заявки принимаются до 12 апреля.

Потенциальные участники должны отправить в оргкомитет фестиваля анкету и видеозапись номера своего выступления. На момент проведения фестиваля участникам должно быть не менее 7 и не более 24 лет, отметили организаторы. Более подробная информация о мероприятии и правила участия опубликованы на сайте www.rusol.ru в разделе «Молодые таланты Отечества».

VIII московский международный фестиваль патриотической песни и музыкального произведения детского и молодежного творчества «Молодые таланты Отечества» пройдет 23–24 мая в Краснознаменном зале Московского дома ветеранов войн и вооруженных сил. Фестиваль посвящен 80-летию освобождения Ленинграда, Крыма и Севастополя, 315-летию Победы Петра I в Полтавском сражении, Дням России и Москвы.

Организаторами фестиваля выступили Российская некоммерческая организация «Благотворительный фонд знака ордена святого Александра Невского «За труды и Отечество», Российский союз неправительственных организаций «Отечество», Общероссийская общественная организация ветеранов «Российский Союз ветеранов».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани, в ДК им.С.Саид-Галиева 26 января пройдет показ спектакля «Непокоренные. 900 дней мужества». Он поставлен по рассказу Кира Булычева и посвящен снятию блокады Ленинграда.