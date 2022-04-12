Жители Татарстана могут подать декларацию на налоговый вычет до конца года

Налогоплательщики Татарстана могут предоставить декларацию 3-НДФЛ на получение имущественного, социального или инвестиционного налогового вычета в течение всего 2022 года. Вычет будет произведен по итогам прошедшего периода — 2021 года. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин.

«Имущественные налоговые вычеты на покупку, строительство жилья, социальные налоговые вычеты на образование и лечение можно получить в любое время в течение года, в том числе через работодателя», — отметил спикер.

Декларацию 3-НДФЛ необходимо представлять в налоговый орган по месту своего учета. Также налогоплательщики могут получить инвестиционный или имущественный вычет без заполнения декларации в упрощенном порядке, заполнив заявление в личном кабинете налогоплательщика.

«Так, с апреля имущественным налоговым вычетом в упрощенном порядке смогут воспользоваться те налогоплательщики, которые приобрели жилые дома, квартиры или комнаты в 2020 году и частично воспользовались правом на имущественный налоговый вычет по декларациям по форме 3-НДФЛ в 2021 году. Таким физическим лицам остается лишь подписать автоматически предзаполненное заявление о вычете в своем личном кабинете налогоплательщика», — отметил спикер.

По словам Марата Сафиуллина, на сегодняшний день от налогоплательщиков Татарстана подано порядка 200 тыс. деклараций по всем основаниям, о чем ранее сообщал «Татар-информ».