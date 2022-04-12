Декларацию 3-НДФЛ уже сдали более 200 тысяч налогоплательщиков Татарстана

На сегодняшний день татарстанцы направили в налоговые органы более 200 тысяч деклараций 3-НДФЛ. Об этом сообщил на брифинге в Кабинете министров РТ руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Татарстану Марат Сафиуллин.

«На сегодняшний день в налоговые органы республики представлены уже более 200 тысяч деклараций по 3-НДФЛ по всем основаниям. Из них 14 тысяч деклараций представлены физическими лицами, обязанными ее представить в силу закона, - пояснил спикер. – Ожидаем мы также порядка 70 тысяч деклараций от физических лиц, которые обязаны продекларировать свои доходы, с очень серьезной суммой прогнозируемого поступления в бюджет порядка 1,5 млрд рублей».

При этом из-за изменений в законодательстве количество представленных деклараций будет меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

«С 2022 года отсутствует обязанность представления деклараций по форме 3-НДФЛ по доходам от имущества и транспортных средств, если общая сумма по договорам купли-продажи не превысила определенную сумму. В соответствии с 220 статьей налогового кодекса России, это порядка 1 млн рублей для квартир и домов, и 250 тысяч – по транспорту», - напомнил эксперт.

Ранее Налоговая служба по РТ рассказала об особенностях декларационной кампании 2022 года.