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Жители Татарстана могут обратиться за бесплатной юридической помощью по видеосвязи
Жители Татарстана могут получить бесплатную юридическую помощь по видеосвязи. Такие возможности предусмотрены соглашением, подписанным между Госюрбюро РТ и МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг в Татарстане.
«Мы последовательно расширяем различные формы оказания бесплатной юридической помощи населению нашей республики. Через пункты МФЦ по видеосвязи уже было принято более 10 человек», – сообщил руководитель Госюрбюро РТ Марс Фаткуллин.
Чтобы воспользоваться услугой, нужно обратиться в ближайший пункт МФЦ и сообщить сотруднику о желании получить бесплатную юридическую консультацию, уточнили в Минюсте РТ.
Бесплатные консультации оказываются определенным категориям граждан, среди которых малоимущие граждане, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда, а также дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и другие.
Фаткуллин добавил, что если у граждан, которые не относятся к перечисленным в законе категориям, имеются вопросы, сотрудники Госюрбюро не отказывают им в помощи.
Бесплатная юридическая помощь по видеосвязи оказывается в офисах МФЦ Татарстана с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу – с 09:00 до 16:45 (с перерывом с 13:00 до 13:45).
Ранее в интервью «Татар-информу» министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин рассказал о том, кто и с какими жизненными вопросами может обращаться в Госюрбюро за бесплатной юридической помощью.
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