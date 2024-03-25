Министр юстиции РТ: Госюрбюро становится главным поставщиком бесплатных юридических услуг

Рустем Загидуллин: «Татарстан первоначально принял решение работать только по линии адвокатов. Это дало определенный импульс развитию института бесплатной юридической помощи»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Жители республики получили возможность обратиться к профессиональным юристам безвозмездно

Рустем Ильдусович, Госюрбюро работает в Татарстане год. Расскажите, для чего оно создано. Как работает, чем занимается?

Для полного ответа на этот вопрос надо в целом проговорить про участников бесплатной юридической помощи. В 2011 году был принят Федеральный закон о бесплатной юридической помощи, который определил участников этой системы. К ним сегодня относятся федеральные, республиканские органы государственной власти, адвокаты и Госюрбюро. При этом адвокаты и Госюрбюро, регионы сами принимают решение, с кем и в каком объеме работать.

На сегодня по стране картина такая: в 59 субъектах России основными участниками государственной системы являются только адвокаты, в 8 регионах – только государственные юридические бюро. В 18 субъектах задействованы и государственные юридические бюро, и адвокаты.

Как эта система выстроена в Татарстане?

Татарстан первоначально принял решение работать только по линии адвокатов. Это дало определенный импульс развитию института бесплатной юридической помощи, жители республики получили возможность по своим насущным проблемам обратиться к профессиональным юристам, к адвокатам безвозмездно.

Сегодня Минюст России проводит реформирование института бесплатной юридической помощи, и акцент делается на государственные юридические бюро.

Предложение о создании Госюрбюро на имя Раиса Татарстана Рустама Минниханова поступило от министра юстиции РФ Константина Чуйченко. Рустам Нургалиевич (Минниханов, – прим. Т-и) поддержал это предложение. И с ноября 2022 года Госюрбюро работает в Татарстане. Здесь важно отметить, что с учетом сформированного положительного опыта республика не отказалась от привлечения адвокатов к оказанию бесплатной юридической помощи.

Таким образом, жители могут обратиться как к адвокатам, так и в государственное юридическое бюро.

Само Госюрбюро – это казенное учреждение, которое создано специально для оказания бесплатной юридической помощи. Что важно: оно по закону не имеет права оказывать платные юридические услуги.

Сегодня Государственное юридическое бюро становится главным поставщиком бесплатных юридических услуг. По итогам 2023 года почти две тысячи граждан получили помощь от этого учреждения.

«Сегодня Государственное юридическое бюро становится главным поставщиком бесплатных юридических услуг» Фото: gosjurburo.tatarstan.ru

Сколько юристов предоставляют эту помощь?

При создании Госюрбюро была проработана концепция его функционирования. Предполагалось, что оно станет центром объединения всех участников – органов государственной власти, адвокатов, юридических клиник, которые созданы при высших учебных заведениях. Поэтому штатная численность у Госюрбюро небольшая – 10 человек. Но от их работы мы ожидаем синергетический эффект.

Где располагается Госюрбюро? Куда обращаться гражданам за консультациями и по иным вопросам?

Госюрбюро с января этого года размещается в «Квартале юстиции» по адресу: Казань, ул. Хади Такташа, 124, корпус 2. У них стандартный режим работы всех госорганов – с 9.00 до 18.00, с перерывом на обед. Подробную информацию можно найти на сайте Госюрбюро.

Помимо этого, сейчас мы совместно с МФЦ прорабатываем проект, когда жители республики через офисы МФЦ смогут обращаться в Госюрбюро по видео-конференц-связи. Офисы МФЦ есть во всех районах республики.

Руководитель МФЦ Ленара Акмалутдиновна (Музафарова, директор Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в РТ, – прим. Т-и) в целом поддерживает проекты, направленные в помощь жителям. Мы обговорили основные моменты. Думаю, проект заработает в ближайшее время и жители получат возможность обратиться в Госюрбюро в Казани на «Квартал юстиции» через точки в МФЦ.

«В связи с проведением специальной военной операции к категории граждан, имеющих право на безвозмездную правовою помощь, были отнесены участники СВО» Фото: gosjurburo.tatarstan.ru

«Законодатель предполагал, что будет помогать людям, которые не могут самостоятельно оплатить адвокатов»

С какими проблемами люди могут обратиться к вашим юристам? Есть ли какие-то ограничения?

Законом четко определены категории граждан, которым оказывается бесплатная юридическая помощь, и вопросы, по которым они могут обратиться.

Важно отметить, что закон о бесплатной помощи не статичен – институт бесплатной юридической помощи меняется в зависимости от социально-экономической и политической ситуаций. Так, в связи с проведением специальной военной операции к категории граждан, имеющих право на безвозмездную правовую помощь, были отнесены участники СВО.

Что касается категорий вопросов, то специалисты Госюрбюро окажут бесплатное правовое консультирование по трудовому, жилищному, семейному, земельному законодательству. Но нужно понимать, что любая поддержка носит адресный характер, и законодатель, когда вводил институт бесплатной помощи, предполагал, что будет помогать людям, которые не могут самостоятельно оплатить адвокатов или других юристов.

Например, если речь идет о споре, связанном с земельным участком или жилым помещением, то бесплатная помощь будет оказываться только в случае, если это единственная недвижимость гражданина. По вопросам защиты прав потребителей помощь может представляться только в части коммунальных платежей. Помощь не будет оказываться, если у человека сломалась бытовая техника. Также помощь не будет оказываться по делам об административных правонарушениях и уголовным делам.

Здесь есть логика. Например, человек нарушил правила дорожного движения и идет за помощью к бесплатному юристу. Согласитесь, это неправильно.

Для уточнения конкретного вопроса я бы рекомендовал обратиться на телефон горячей линии Министерства юстиции по вопросам оказания бесплатной юридической помощи по номеру 222-60-60.

Сразу хочу оговориться – в любом случае, если человек доехал до «Квартала юстиции» со своим вопросом, то, конечно, его проконсультируют. Могу привести несколько примеров.

Было бы очень полезно.

Например, в феврале этого года к сотрудникам Госюрбюро обратилась пенсионерка, инвалид II группы, с вопросом возврата платежа, который был по вине банка зачислен не на тот лицевой счет.

Она, как член садового общества, ежегодно оплачивает членские взносы. За 2023 год женщина оплатила нужную сумму в 6 тыс. рублей через мобильное приложение. Денежные средства были зачислены не на счет садового товарищества, а на счет филиала одного из банков.

Сама она обращалась по телефону горячей линии в головное отделение банка, пыталась как-то решить этот вопрос, ничего не получилось. В Госюрбюро специалисты ей помогли. Они изучили документы и подготовили заявление на имя руководителя банка, по результатам рассмотрения которого деньги ей вернули.

Другой пример (к слову, тоже обращение, не подходящее под категории предоставления бесплатной юридической помощи). Пожилой мужчина с ноября 2022 года работал охранником в одном из торговых центров Казани. Заработную плату получал в конце месяца в соответствии с отработанным временем. В ноябре 2023 года он отработал 7 дней, после чего заболел и на работу не вышел. Несмотря на количество отработанных дней, заработная плата за ноябрь не была выплачена. Специалисты Госюрбюро подготовили заявление в прокуратуру о проведении проверки по доводам заявителя о нарушении трудового законодательства. И по итогу задолженность по заработной плате перед заявителем была полностью погашена.

«Сегодня, если посмотреть срез, больше всего услуг оказывается в виде консультирования. Зачастую жители, сталкиваясь с какой-то сложной жизненной ситуацией, просто не понимают, как им поступить» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Никому в консультации не отказывается, каждый случай оперативно рассматривается»

Вы привели два примера, но хотелось понять в целом срез, над какими ситуациями чаще всего приходится работать сотрудникам Госюрбюро. Каковы наиболее характерные обращения?

Это жилищные и социальные вопросы. Чаще всего обращаются инвалиды и малоимущие граждане.

Есть обращения от участников СВО, их семей, близких?

Обращения есть. С учетом текущей геополитической ситуации все органы власти – государственные, муниципальные – заточены именно на данной категории граждан и делают всё возможное, чтобы решить их вопрос. Госюрбюро не является исключением. В частности, между Госюрбюро и филиалом государственного фонда «Защитники Отечества» заключено соглашение, и сотрудники Госюрбюро еженедельно по четвергам принимают граждан на площадке фонда. По прошлому году более 50 человек обратились именно в рамках работы фонда. Есть участники, ветераны СВО, которые приходят непосредственно в Госюрбюро.

Вообще к данной категории отнесены военнослужащие, участвующие или участвовавшие в СВО, мобилизованные, контрактники и добровольцы, члены их семей – супруга/супруг, родители и дети.

Перечень вопросов, по которым оказывается бесплатная юридическая помощь, также определен законом. Это вопросы, связанные с денежным довольствием и выплатами, предоставлением льгот и социальных гарантий, а также признанием граждан безвестно отсутствующими или умершими.

Конечно же, в жизни бывают различные ситуации, всех случаев в законе не предусмотришь. Поэтому никому в консультации не отказывается, каждый случай оперативно рассматривается.

Можете рассказать подробнее о механизме оказания помощи? Консультирование, сбор документов…

По закону у Госюрбюро есть весь спектр этих полномочий: консультирование, сбор документов, представление интересов. Сегодня, если посмотреть срез, больше всего услуг оказывается в виде консультирования. Зачастую жители, сталкиваясь с какой-то сложной жизненной ситуацией, просто не понимают, как им поступить. Во время консультации выясняется, что проблема легко разрешима. Возможно, нужно сделать два шага – сходить куда-то и отнести справку, и вопрос будет решен. Возможно, просто необходимо заявление куда-то написать.

Да, есть более сложные ситуации. Например, человек, в силу своих возрастных или физических способностей не может самостоятельно подготовить то же самое заявление. И здесь сотрудники Госюрбюро, конечно, помогут. Всё зависит от конкретной жизненной ситуации.

Давайте смоделируем ситуацию «работодатель не выплатил заработную плату». Как можно обратиться в Госюрбюро, каков алгоритм?

Если человеку не выплатили зарплату, этим вопросом занимаются специально созданные структуры – Гострудинспекция и прокуратура. Но если человек относится к категории граждан, имеющих право на бесплатную помощь, он может обратиться в Госюрбюро. Это безусловно.

Можно приехать лично или получить консультацию по телефону.

«Госюрбюро организует выездные приемы населения. И выезжают не только наши специалисты, а целая информационно-консультационная группа» Фото: gosjurburo.tatarstan.ru

«Большинство обращений носят жизненный характер. Нестандартные, безусловно, бывают»

Есть примеры каких-то необычных, нестандартных обращений, с которыми люди к вам приходят?

Большинство обращений носят жизненный характер. Нестандартные, безусловно, бывают.

Недавно обратился сын ветерана Великой Отечественной войны. Сам пожилой мужчина. Говорит, из интернета узнал, что солдатам во время Великой Отечественной войны денежное довольствие на руки не выдавалось, а зачислялось на специальный счет в Госбанке СССР.

Его отца уже нет в живых, и он озадачился вопросом, а есть ли этот счет, был ли у его отца? Мужчина обратился в Банк России. Банк России на законных основаниях отказал ему в предоставлении этой информации, так как законом четко определено, кому, в каких случаях дается эта информация. Она предоставляется только если человек указан в наследстве. А заявитель еще не родился, когда закончилась война, и не мог быть указан в завещании.

Сотрудники Госюрбюро написали заявление в прокуратуру, потому что мы не знаем механизма получения данной информации. Заявление пока на рассмотрении. Если через Генеральную прокуратуру не будет четких разъяснений, возможно, будем действовать через суд.

Госюрбюро находится в Казани. Есть жители республики, которым сложно приехать в Казань и, может, даже в МФЦ сложно попасть. Как они могут воспользоваться помощью юриста?

Для таких случаев Госюрбюро организует выездные приемы населения. И выезжают не только наши специалисты, а целая информационно-консультационная группа, куда привлекаются сотрудники органов госвласти, Пенсионного фонда, Палаты земельных и имущественных отношений районов.

Они принимают жителей по волнующим вопросам во всех удаленных населенных пунктах. Это, конечно, позволяет на месте оперативно решить все возникающие вопросы. В прошлом году объехали все 45 районов республики, в ходе которых более 200 граждан получили правовую помощь.

Есть план выездов на текущий год. В апреле планируются выездные приемы в Агрызском, Тетюшском, Сармановском, Нурлатском, Новошешминском, Высокогорском районах.

Для более широкого охвата населения используется специальный автомобиль. Автомобиль рассчитан на автономную работу, внутри организована рабочая зона для персонала, а также зона для приема граждан. В нем есть и система доступа для маломобильных групп населения, бактерицидные облучатели для обеззараживания воздуха, кондиционер, автономное отопление.

«Этот портал должен существенно изменить институт оказания бесплатной юрпомощи»

Госюрбюро использует новые технологии для удаленных консультаций? Как хотели бы их дальше развивать?

Татарстан – тот регион, где вообще не осталось сферы отношений, где информационные технологии не внедряются. Бесплатная юрпомощь не является исключением.

Татарстан наряду с девятью регионами страны определен пилотным по внедрению единой платформы бесплатной юридической помощи «Вправе.РФ». Это проект Министерства юстиции Российской Федерации. В настоящее время портал работает в тестовом режиме.

Но уже сейчас любой желающий может найти на портале полезную юридическую информацию, изложенную простым доступным языком для решения возникшей у него трудной жизненной ситуации. Например, как оформить пенсию, получить бесплатные лекарства, что делать, если не выплачивают заработную плату. Все действия описаны в пошаговой инструкции.

Кроме этого, через портал можно записаться на прием в Государственное юридическое бюро Республики Татарстан.

В будущем портал позволит в онлайн-формате получать консультацию через видео- и аудиоканалы связи, что особенно актуально для людей с ограниченными возможностями здоровья, формировать правовые документы – исковые заявления, претензии, жалобы – с помощью конструктора.

Например, человеку не платят зарплату. Что делать, спрашивает он на портале. Нужно писать заявление в Трудовую инспекцию. Выходит шаблон, заявитель дописывает свое ФИО, название компании, сколько не оплатили и за какой период. У него на руках готовое заявление. Так должно быть.

Этот портал должен существенно изменить или перевести в цифровой формат институт оказания бесплатной юридической помощи в целом на территории всей страны.

Каков в целом вектор развития Госюрбюро? Какие планы есть на ближайшую и более длительную перспективу?

В ближайший месяц планируем открыть подразделение Государственного юридического бюро в Сабинском муниципальном районе республики. Для этих целей в районе построили новое здание, в котором прием будут осуществлять два сотрудника Госюрбюро.

В 2024 году планируется включить функционал «Бесплатная юридическая помощь» в мобильное приложение «Карта жителя Республики Татарстан». Сервис позволит довести до всех пользователей приложения информацию о бесплатной юридической помощи и одновременно обеспечить возможность обращения в электронном виде в Государственное юридическое бюро с правовым вопросом.

Основной задачей на 2024 год остается оказание правовой помощи участникам специальной военной операции и членам их семей.

Спасибо. Желаем Госюрбюро удачи в дальнейшей работе.

Спасибо.