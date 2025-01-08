Жители Татарстана и Башкортостана провели хоккейный матч в память о бойцах СВО

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Хоккейная команда деревни Тыннамасово Актанышского района РТ приняла участие в хоккейном турнире, посвященном памяти соседей — земляков, погибших в ходе спецоперации в Кужбахтинском поселении Илишевского района Башкортостана.

По словам организаторов, это мероприятие стало не только спортивным событием, но и данью уважения и памяти всем воинам, отдавшим свою жизнь за мир и благополучие нашей страны.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

По итогам игр команда Тыннамасово заняла 1 место, показав прекрасную игру в хоккее с шайбой.

Организаторы поблагодарили участников, а также всех, кто пришел на спортивные соревнования в качестве зрителя. По их словам, старания и поддержка сельских спортсменов помогают сохранить память о наших героях.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Ранее «Татар-информ» сообщал, что бойцы СВО направили новогоднее поздравление жителям Актанышского района.