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Жители Татарстана и Башкортостана провели хоккейный матч в память о бойцах СВО
Хоккейная команда деревни Тыннамасово Актанышского района РТ приняла участие в хоккейном турнире, посвященном памяти соседей — земляков, погибших в ходе спецоперации в Кужбахтинском поселении Илишевского района Башкортостана.
По словам организаторов, это мероприятие стало не только спортивным событием, но и данью уважения и памяти всем воинам, отдавшим свою жизнь за мир и благополучие нашей страны.
По итогам игр команда Тыннамасово заняла 1 место, показав прекрасную игру в хоккее с шайбой.
Организаторы поблагодарили участников, а также всех, кто пришел на спортивные соревнования в качестве зрителя. По их словам, старания и поддержка сельских спортсменов помогают сохранить память о наших героях.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что бойцы СВО направили новогоднее поздравление жителям Актанышского района.
Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой
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