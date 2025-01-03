Бойцы СВО направили новогоднее поздравление жителям Актанышского района — видео

Участники специальной военной операции из Актанышского района Татарстана Алмаз Хузин из села Татарские Суксы и Ирек Байрамов из села Старое Байсарово направили новогоднее поздравление жителям муниципалитета. Они пожелали мира и благополучия каждому дому, а также здоровья, счастья и успехов всем землякам.

«С Новым годом поздравляю вас всех! Желаю здоровья, спокойного неба, радости и счастья. В первую очередь хочу выразить свои самые теплые поздравления соседям: Лимару абый, Камиль абый, Мекка апе, Захрафу абый, Азату абый и всем остальным односельчанам. Особые слова благодарности и любви направляю своей бабушке, которая стала для меня второй мамой и воспитала меня с любовью и заботой», — сказал Алмаз Хузин.

«С наилучшими пожеланиями обращаюсь ко всем односельчанам: желаю здоровья, счастья, радости, долгих лет жизни и спокойствия. Пусть в новом году сбудутся все мечты и желания!» — пожелал боец.

«Хочу пожелать всем нашим ребятам удачи, здоровья и благополучия. Надеюсь на скорейшее окончание войны в новом году. Мы верим в это и сами», — отметил Ирек Байрамов.

«Эти теплые слова особенно важны в это время года, когда мы собираемся вместе с близкими и отмечаем праздники, — прокомментировали поздравление жители района. — Пусть Новый год принесет свет в жизнь наших ребят, находящихся внутри огня, а дух единения и солидарности укрепит наше единство. Пусть в новом году мы встретим вместе победу!».

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