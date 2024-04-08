Жители Татарстана делятся кадрами ледохода на Волге и Каме

В Татарстане местные жители публикуют фото и видео ледохода на водоемах республики.

Так, в минувшие выходные очевидцы засняли, как большие и маленькие обломки ледяного покрова плывут по Волге в Зеленодольском районе.

Кроме того, лед тронулся и на реке Кама. Жители Елабужского и Нижнекамского районов РТ поспешили поделиться своими кадрами зрелищного весеннего события в сети.

«Кама сбрасывает ледяные оковы», – пишут очевидцы.

Фото: © Наиль Мансуров vk.com/id282945710

Ледоход на Каме вблизи Елабуги Фото: © Наиль Мансуров vk.com/id282945710

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что на многих водоемах в республике уже подняло лед в результате обильного таяния. Уровни воды на реках наблюдаются на отметках ниже уровней выхода воды на пойму, ниже среднемноголетних максимальных значений и ниже опасных значений, отметили в ГУ МЧС России по РТ.