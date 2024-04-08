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Жители Татарстана делятся кадрами ледохода на Волге и Каме
В Татарстане местные жители публикуют фото и видео ледохода на водоемах республики.
Так, в минувшие выходные очевидцы засняли, как большие и маленькие обломки ледяного покрова плывут по Волге в Зеленодольском районе.
Кроме того, лед тронулся и на реке Кама. Жители Елабужского и Нижнекамского районов РТ поспешили поделиться своими кадрами зрелищного весеннего события в сети.
«Кама сбрасывает ледяные оковы», – пишут очевидцы.
Ранее «Татар-информ» рассказывал, что на многих водоемах в республике уже подняло лед в результате обильного таяния. Уровни воды на реках наблюдаются на отметках ниже уровней выхода воды на пойму, ниже среднемноголетних максимальных значений и ниже опасных значений, отметили в ГУ МЧС России по РТ.
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