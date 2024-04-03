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На реке Милля в Татарстане начался ледоход
В Татарстане на реке Милля начался ледоход. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
По данным ведомства, на многих водоемах в республике уже подняло лед в результате обильного таяния.
Прибыль воды за прошедшие сутки на реках республики составила от 1 до 20 см, на реке Милля – 93 см, на реке Мензеля – 110 см.
Уровни воды на реках наблюдаются на отметках ниже уровней выхода воды на пойму, ниже среднемноголетних максимальных значений и ниже опасных значений.
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