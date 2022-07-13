Жители Татарстана 13 июля смогут наблюдать суперлуние

Сегодня, 13 июля, жители России, включая татарстанцев, смогут наблюдать суперлуние. Об этом напоминает пресс-служба Московского планетария.

Суперлунием традиционно называют период, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тыс. километров, причем моменты прохождения перигея и полнолуния отстоят друг от друга не более чем на три дня.

На этот раз разница между перигеем и полнолунием составит чуть более 9,5 часа. Перигей произошел в 12.09 по московскому времени — Луна подошла к Земле на 357 263 километра и оказалась на самом минимальном расстоянии от планеты в 2022 году. Полнолуние же произойдет в 21.38 по Москве.

Видимый диаметр естественного спутника Земли равняется 33 минутам 27 секундам. Он взойдет над горизонтом после 21 часа и около полуночи достигнет максимальной высоты над южным горизонтом. Всю ночь, до самого восхода Солнца, Луна будет сиять в созвездии Стрельца.

При ясной погоде восточнее Луны можно будет увидеть две планеты: Сатурн и Юпитер — последний еще немного левее (восточнее). Над луной будут наблюдаться три звезды Летнего Треугольника, а правее (западнее) — Арктур из созвездия Волопас, отмечают в планетарии.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в 2022 году россияне увидят два затмения и четыре крупных звездопада (два метеорных потока, Квадрантиды и Аквариды, уже прошли — зимой и весной).