В 2022 году россияне увидят два затмения и четыре крупных звездопада

В этом году жители России смогут увидеть несколько астрономических явлений. Об этом ТАСС рассказал старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов.

«В 2022 году на территории России будут наблюдаться два затмения, частное солнечное 25 октября и полное лунное 8 ноября», — сообщил Железнов.

Самое начало парного затмения, солнечного и лунного, весной 2022 года смогут увидеть жители Калининградской области.

Осенью солнечное затмение пройдет в северных широтах, 25 октября жители Тюмени, Омска и нескольких других западносибирских и уральских регионов смогут увидеть фазу затмения до 86%. Связанное с ним лунное затмение 8 ноября увидят преимущественно жители Дальнего Востока и Сибири.

Летом (14 июня и 13 июля) состоится сразу два ярких суперлуния подряд.

В 2022-м полноценных парадов планет не ожидается, однако в начале года случится схождение нескольких планет Солнечной системы в одну линию. Так, до 7 января в вечернем небе можно будет наблюдать почти все планеты одновременно в следующей конфигурации: Меркурий и Венера сойдутся на одной линии, вместе с ними в пояс выстроится Плутон, в 20 градусах к западу от этой оси трех будет виден Сатурн, еще западней на 20 градусов — Юпитер.

Один из крупных звездопадов можно увидеть уже сегодня ночью — поток Квадрантиды. В мае ожидается поток Аквариды, в конце августа — Персеиды, с 13 на 14 декабря — Геминиды.