Жители столицы РТ смогут предложить свои проекты для набережной Казанки

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

3 августа команда Стратегии развития Казанки в рамках серии просветительских занятий «Горожанин-ученый» проведет дискуссию «Принципы экологизации бизнеса» и воркшоп «Тактический урбанизм». На встрече жители смогут предложить свои идеи для реализации полезных и функциональных объектов на берегах Казанки.

Среди идей горожан могут быть размещение компостера, кормушек для птиц или установки временной навигации там, где это необходимо на Набережной Казанки. Также участники могут вносить свои предложения уже в существующие идеи компаний.

«Главное условие: объект должен быть выполнен по принципам ESG. Также есть ограничения по бюджету реализации — до 100 тыс. рублей. Принцип ESG подразумевает без вреда для экологии и пользу для общества. Например, применение вторичного пластика, оправданная практическая функция. Тактический урбанизм подразумевает временные, маломасштабные и быстрореализуемые объекты, которые работают на улучшение городской среды», — поделились с «Татар-информом» в Институте развития городов РТ.

Лучшие предложения будут отмечены памятными подарками, а в дальнейшем могут быть реализованы.

С казанцами встретятся известные спикеры в данной области, руководители компаний, архитекторы. Вместе с приглашенными экспертами и командой Стратегии развития Казанки жители обсудят реализацию полезных объектов для города и познакомятся с принципами ESG. Мероприятие будет полезно в том числе и предпринимателям, чтобы понять, как можно внедрить экологичные привычки в свой бизнес, утверждают организаторы события.

Место встречи – сцена между футбольными полями экстрим-парка «УРАМ» на набережной. Начало запланировано на 18.00.

Стратегия развития прибрежных территорий реки Казанки была разработана по инициативе Раиса РТ Рустама Минниханова. Целью Стратегии является создание крупнейшей в России экосистемы из 12 прибрежных парков. Первым реализованным парком Стратегии стал экстрим-парк «УРАМ» — он открылся летом 2020 года. 30 августа 2021 года были открыты два новых участка набережной Казанки, а в 2022 году прошла первая очередь благоустройства на территории Большого Голубого озера.