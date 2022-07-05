Пикники, эковечеринка, воркшоп: в Казани пройдет городская лаборатория «Горожанин-ученый»

С 7 июля по 14 августа в Казани пройдет городская лаборатория «Горожанин-ученый». За 12 лекций и практических занятий на берегу Казанки горожане научатся основам экологического туризма, познакомятся с художниками, работающими на стыке экологических практик и медиа-арта, самостоятельно возьмут пробы воды и замерят уровень загрязнения воздуха. Об этом «Татар-информу» сообщили в Фонде «Институт развития городов РТ».

В конце программы, релизованной в рамках Стратегии развития Казанки, участники представят концепции своих экопроектов экспертам из экологического и градостроительного сообщества, а закончится курс вручением дипломов и эковечеринкой.

Лаборатория стартует 7 июля с пикника-знакомства на пикниковой зоне у ГИМС, а продолжится 9 июля ботаническим фотопроектом в Русско-Немецкой Швейцарии. Туристский мастер-класс с Русским географическим обществом состоится 16 июля в парке «5 рек». Череду встреч продолжит «Городской экоактивизм: экскурсия и практикум в питомнике краснокнижных растений» на заливе у Казанки.

Всех желающих 23 июля ждет экскурсия «Почему экология и краеведение невозможны друг без друга?» в Русско-Немецкой Швейцарии. О совместимости экологии и медиаискусства 27 июля расскажет куратор и основатель международного фестиваля «НУР» Рашид Османов в Национальной библиотеке РТ. Психологи и врачи от проекта «Связь» проведут open-talk «Мы все умрем. Как справиться с экотревожностью?» 29 июля на футбольных полях набережной у экстрим-парка «Урам».

В августе гостей и жителей Татарстана ожидают дискуссия «Что такое водный менеджмент и как вернуть природу в город?», мастер-классы «Как брать пробы воды из реки?» и «Исследуем воздух в городе и у Казанки», а также разминка и мастер-класс «Медитация для спортивных достижений», воркшоп «Как разработать свой проект, полезный для Казанки?», эковечеринка для выпускников школы с вручением дипломов на пляже набережной у Центра семьи «Казан».

Зарегистрироваться на участие в Городской лаборатории можно по ссылке.