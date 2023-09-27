Жители столицы РТ смогут отправиться в путешествие вдоль реки Казанки до Голубого озера

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

29 сентября команда Стратегии развития Казанки проведет традиционный пеший поход из столицы Татарстана вдоль Казанки до Большого Голубого озера. Об этом «Татар-информу» рассказали в Институте развития городов РТ.

Мероприятие проводится в честь 42-километрового маршрута «От Голубых озер до Волги», разработанного в рамках Стратегии. Предполагается, что в будущем маршрут объединит все парки Стратегии и войдет в число знаковых, которые создают зеленую связь между культурным наследием центра города и природными достопримечательностями.

«Участников ждет познавательное путешествие в 13 километров по природным пейзажам вдоль Казанки. Маршрут начнется с улицы Гаврилова и займет 5 часов. Завершится поход у обновленной территории Большого Голубого озера, где участников будет ждать трансфер до города», — поделились организаторы.

Место сбора — у здания №17 на Гаврилова, начало в 10.00. Из-за погодных условий мероприятие может быть перенесено. Рекомендуемый возраст участников пешего похода – от 16 лет.

Напомним, что на совещании по вопросам внутреннего туризма Президент Владимир Путин отметил важность развития туристической сферы у России. Он заметил, что у страны все для этого есть, а именно: огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал.

«По разнообразию природно-климатических условий у нас, пожалуй, вообще нет конкурентов в мире, а значит, и поездки, маршруты, виды познавательного и оздоровительного туризма у нас возможны буквально на любой вкус», — сказал Президент.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани завершилась вторая очередь благоустройства территории Большого Голубого озера.