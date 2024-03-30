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Жители Советского района Казани смогут бесплатно привить собак и кошек от бешенства
Сегодня и завтра, 30 и 31 марта, жители Советского района столицы Татарстана смогут бесплатно вакцинировать домашних животных от бешенства. Процедуры проведут сотрудники ветеринарных клиник города, сообщает пресс-служба мэрии Казани.
В субботу мобильный пункт вакцинации кошек и собак будет работать в поселке Чебакса на конечной автобусной остановке. Обратиться к специалистам можно будет с 10 до 14 часов.
В воскресенье в это же время, с 10 до 14 часов, медики будут работать в поселке Нагорный по адресу: ул. Машиностроителей, д. 61.
Кроме того, завтра казанцев с их питомцами ветеринары будут ждать с 10 до 12 часов в поселке Карьер на площадке около мечети «Куддус».
Как пояснили в Госветобъединении Казани, узнать подробности можно по телефону: 8 (843) 234-75-61.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что к концу 2023 года в Татарстане количество случаев бешенства среди диких животных снизилось до нуля, в том числе и за счет оральной вакцинации.
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