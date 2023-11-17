В Татарстане количество случаев бешенства среди диких животных снизилось до нуля

В Татарстане количество случаев бешенства среди диких животных снизилось за семь лет с 145 до нуля, за последние два года — с трех до нуля. Об этом сообщил председатель Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев.

«Для профилактики бешенства среди диких плотоядных животных производится оральная вакцинация, а также мероприятия по регулированию численности», — рассказал депутат на заседании президиума парламента при обсуждении результатов мониторинга положений Экологического кодекса РТ.

В охотничьих угодьях республики в этом году разложено 720 тыс. доз вакцины против бешенства. В части регулирования численности за год добыто 3516 лисиц, уточнил Хамаев.

Он добавил, что для профилактики распространения вируса африканской чумы свиней проводятся мероприятия по регулированию численности кабанов. Всего с начала 2023 года добыто 1368 кабанов.