Жители Советского района Казани могут бесплатно вакцинировать и стерилизовать собак

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25 сентября с 10.00 до 14.00 в Советском районе Казани будет работать мобильный пункт вакцинации и стерилизации собак, сообщает пресс-служба мэрии.

Специалисты будут принимать в порядке живой очереди на территории филиала Государственного ветеринарного объединения Казани в жилом массиве Нагорном по адресу: ул.Односторонка Ноксинская, 2а, корпус 2.

Казанцы смогут стерилизовать и вакцинировать питомцев, а также оформить им ветеринарный паспорт. По усмотрению владельцев животным сделают чипирование или повесят на ухо бирку.

Следующий выезд пройдет 2 октября на территории ветлечебницы Авиастроительного района по адресу: ул.Побежимова, 2.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что мобильный пункт вакцинации и стерилизации собак в Казани будет работать до октября.