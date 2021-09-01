Мобильный пункт вакцинации и стерилизации собак в Казани будет работать до октября

Стал известен дальнейший график работы мобильного пункта вакцинации и стерилизации собак. Планируется, что он будет посещать казанские поселки до октября, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

В эту субботу бесплатно привить и стерилизовать питомцев смогут жители поселка Аракчино в Кировском районе Казани. Мобильный пункт остановится у ДК «Красная горка».

11 сентября специалисты будут вести прием в Государственной ветеринарной лечебнице Приволжского района; 18, 25 сентября и 2 октября — в ветлечебницах поселка Сухая Река, Нагорный и по улице Побежимова в Авиастроительном районе Казани.