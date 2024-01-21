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Руc Тат
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Общество 21 января 2024 16:05

Жители села в Новошешминском районе вывели свою технику на уборку улиц

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Жители Татарского Утяшкино вывели собственную технику на уборку улиц села. Об этом в своем телеграм-канале рассказала администрация Новошешминского района.

«Снегопад объединяет. Утяшкинцы, у кого есть техника, вышли на подмогу и расчищают улицы села. Молодцы», – говорится в сообщении.

Не отстают от взрослых и подростки. Вместе с классными руководителями они помогают одиноко проживающим сельчанам: чистят снег у дома и во дворах.

Как снегопады сплотили татарстанцев, подробнее читайте в материале «Татар-информа».

Фото: https://t.me/novosheshminsk

#уборка снега #школьники #Новошешминский район
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