Жители села в Новошешминском районе вывели свою технику на уборку улиц

Жители Татарского Утяшкино вывели собственную технику на уборку улиц села. Об этом в своем телеграм-канале рассказала администрация Новошешминского района.

«Снегопад объединяет. Утяшкинцы, у кого есть техника, вышли на подмогу и расчищают улицы села. Молодцы», – говорится в сообщении.

Не отстают от взрослых и подростки. Вместе с классными руководителями они помогают одиноко проживающим сельчанам: чистят снег у дома и во дворах.

Как снегопады сплотили татарстанцев, подробнее читайте в материале «Татар-информа».

Фото: https://t.me/novosheshminsk