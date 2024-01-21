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Жители села в Новошешминском районе вывели свою технику на уборку улиц
Жители Татарского Утяшкино вывели собственную технику на уборку улиц села. Об этом в своем телеграм-канале рассказала администрация Новошешминского района.
«Снегопад объединяет. Утяшкинцы, у кого есть техника, вышли на подмогу и расчищают улицы села. Молодцы», – говорится в сообщении.
Не отстают от взрослых и подростки. Вместе с классными руководителями они помогают одиноко проживающим сельчанам: чистят снег у дома и во дворах.
Как снегопады сплотили татарстанцев, подробнее читайте в материале «Татар-информа».
Фото: https://t.me/novosheshminsk
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