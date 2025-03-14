Жители «Салават Купере» о драке подростков: «Оборзели – толпой на взрослого мужчину»

Общественный резонанс вызвала драка подростков со взрослым мужчиной и его сыном – доложили о произошедшем даже главе Следственного комитета России. Теперь органы усилят работу с молодежью, а виновники конфликта предстанут перед судом. Что стало причиной драки – с «Татар-информом» поделились жители ЖК «Салават Купере».





По факту нападения группы подростков на 36-летнего мужчину и его 17-летнего сына в ЖК «Салават Купере» возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство»

Фото: стоп-кадр видео

Инспекторы ПДН будут активно следить за подростками с девиантным поведением

Сегодня стало известно, что по факту нападения группы подростков на 36-летнего мужчину и его 17-летнего сына в ЖК «Салават Купере» возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Конфликт произошел еще 6 марта, в выходные видео драки появилось в социальных сетях и вызвало широкий общественный резонанс. Сначала беседу в полиции провели с родителями участников драки, которых удалось найти, на них составили административные протоколы.

Из-за общественного резонанса об инциденте доложили и главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. После этого дело передали следователям. Председатель СК России поручил руководителю СУ по Республике Татарстан Валерию Липскому представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах произошедшего.

Сегодня же на внеплановом заседании комиссии по делам несовершеннолетних в мэрии Казани приняли решение об усилении работы с несовершеннолетними в «Салават Купере». Инспекторы будут активно следить за подростками с девиантным поведением и начнут проводить ежемесячные проверки по месту учебы и жительства. Среди профилактических мер также упомянули распространение видеороликов, показывающих последствия девиантного поведения подростков.

На внеплановом заседании комиссии по делам несовершеннолетних в мэрии Казани приняли решение об усилении работы с несовершеннолетними в «Салават Купере» Фото: kzn.ru

Предложил выйти и поговорить – на улице ждала толпа подростков

Как стало известно «Татар-информу» из собственных источников, одноклассники Дима и Кирилл (все имена в этой истории изменены, – прим. Т-и) давно конфликтовали. В какой-то момент Дима подумал, что Кирилл написал на него заявление в полицию, парня это сильно возмутило, и он решил пойти домой к оппоненту разобраться в ситуации. Дверь открыл Роман, отец Кирилла. Дима предложил выйти и поговорить, в это время на улице их уже ждала группа парней, друзей Димы. Во время разговора Дима ударил Романа кулаком в лицо, и тут остальных парней понесло – они набросились на мужчину. Как видно на видео, били кулаками и ногами. В самый разгар драки подростки вдруг бросились врассыпную, словно кто-то спугнул их.

С травмами Романа доставили в больницу, его сын отделался синяками. Серьезных повреждений у мужчины не нашли, до переломов не дошло, степень причиненного вреда здоровье установит судмедэкспертиза.

Остальных подростков, участвующих в драке, нашли не сразу. Местные жители писали в соцсетях о том, что после случившегося полиция и днем и ночью прочесывала улицы в поисках подростков. В конечном итоге почти всех участников конфликта удалось установить.

Люди продолжают считать жилищный комплекс местом жительства неблагополучных семей и людей с низкой социальной ответственностью Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Предложение обнести «Салават Купере» забором с колючей проволокой прозвучало несколько раз в разных пабликах

Выяснилось, что все они школьники и учащиеся ссузов. Только два-три человека из той компании состояли на учете и уже попадали в поле зрения полиции. Все достигли возраста уголовной ответственности, поэтому ответят за драку по всей строгости закона.

В ЖК «Салават Купере» с тех пор, как произошел конфликт с участием подростков, не утихают споры и обсуждения. Кто-то, правда, до сих пор не в курсе произошедшего. Как часто бывает, самые острые высказывания – в социальных сетях и чатах: кто-то винил отца, который пошел разговаривать с несовершеннолетними, кто-то упомянул сериалы про ОПГ, мол, подростки вдохновляются такими картинами и идут на преступления.

Были и те, кто посчитал, что статья «Хулиганство» слишком мягкая для случая, когда толпой нападают на одного. Предложение обнести «Салават Купере» забором с колючей проволокой прозвучало несколько раз в разных пабликах – люди продолжают считать жилищный комплекс местом жительства неблагополучных семей и людей с низкой социальной ответственностью.

После случившегося полиция и днем и ночью прочесывала улицы в поисках подростков Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Я им сказала, что не поеду с ними в лифте, а они мне в ответ: “Боитесь, что ли, что изнасилуем?”»

На улице Тансык, где произошел конфликт, побывал «Татар-информ». В магазине напротив того самого двора мы пообщались с продавцом. Женщина рассказала, что ничего не знает о произошедшем и не боится возвращаться домой поздно вечером. Тут же обедали две женщины с детьми. Одна из них рассказала, что побаивается местную молодежь.

«Подростки эти совсем оголтелые – носятся, кричат. Недавно захожу с ребенком в подъезд, и два парня шумные залетают. На вид им лет по 13-14. Я им сказала, что не поеду с ними в лифте, пропустила вперед, а они мне в ответ: “Боитесь, что ли, что изнасилуем?” Ну надо же так со взрослым человеком разговаривать! Тут же много тех, кого из бараков переселили, они не следят за детьми своими, те в плохие компании попадают. Так ведь обычно происходит», – возмутилась она.

Женщина поделилась, что разного рода разборки происходят здесь часто.

«Прошлым летом слышала, тут тоже подростки дрались, землю даже кого-то есть заставили. Но это слухи все, было ли такое на самом деле, не знаю», – добавила она.

Подруга этой женщины удивилась таким рассказам и добавила, что, наоборот, никогда не сталкивалась с хулиганами в этом районе.

Разного рода разборки происходят здесь часто Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Они фильмов бандитских насмотрятся, и потом начинается»

На улице встретился мужчина – рассказал, что бывает в «Салават Купере» раз в неделю, но часто видит компании подростков.

«Ну так, наверное, бывает в каждом дворе. Это же дети. Собираются, шумят. Но другой вопрос: для чего они собираются? Если это какие-то банды, то надо как-то это решать. Они фильмов бандитских насмотрятся, и потом начинается. Спортом бы лучше занялись», – поделился своим мнением он.

Во дворе дома, где живет тот самый пострадавший мужчина, его соседка рассказала, что едва не стала свидетелем драки.

«Я заходила во двор с ребенком, и мне навстречу побежали. Их как будто кто-то спугнул. Первый раз такую толпу видела. Тогда я не заметила, чтобы кто-то на земле лежал или в крови был. Просто быстро прошла мимо. Только в соцсетях узнала, что произошло», – рассказала прохожая.

Теперь органы усилят работу с молодежью, а виновники конфликта предстанут перед судом Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Мы частенько дрались, но на взрослых, конечно, не нападали, держали субординацию»

Здесь же молодой человек поделился, что уже устал от постоянных разборок в своем районе.

«Тут много приезжих, мигранты, выходцы из Средней Азии. Вот летом тут дрались. Выпивают часто во дворе, пьяные периодически встречаются. У меня лично не было конфликтов, но ведь сами знаете, и с ножами тут бегали, и прыгают с балконов, с соцсетях часто выкладывают такие новости про “Салават Купере”», – поделился местный житель.

Он добавил, что рос в 90-е, когда многие участвовали в группировках.

«Мы частенько дрались, но на взрослых, конечно, не нападали, держали субординацию. А в этой истории они совсем оборзели, еще и толпой напали на одного. Нужно жестко пресекать такое. Правильно, что уголовное дело завели. Дети учиться должны, спортом заниматься, а не в драках участвовать», – уверен молодой человек.

К слову, рядом с этим двором находятся детский сад и два здания лицея – одно для младших классов, другое для старших. Напротив учебного заведения – отделение полиции. Видимо, подростков, которые пришли на разборки, не смутило такое соседство. Но теперь рассуждать о своем поведении им предстоит не только с родителями, но и с судьей во время рассмотрения их уголовного дела. Стоит отметить, что за хулиганство в Уголовном кодексе предусмотрено наказание вплоть до семи лет лишения свободы.